Универсальные урлы для eventbrite

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка132 просмотра

у нас есть аккаунт eventbrite в нем введены события. нужно на нашем сервере сдедать урлы вида

server.com.au/event.php?1 ближайшее по дате событие

server.com.au/event.php?2 следующее ближайшее по дате событие

server.com.au/event.php?3 следующее ближайшее по дате событие

с использованием eventbrite api

7 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Павел проявил себя как отличный программист и хороший порядочный человек. Работает быстро, постоянно на связи почти в любое время суток! Всем рекомендую. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Задача Александра имела четкую и ясную постановку. В процессе решения он помогал тестировать получившийся результат. Сотрудничеством доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад