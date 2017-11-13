Требуется разработать парсер вебсайта частных объявлений по типу авито. Складывать в Mysql.
Универсальные урлы для eventbrite
у нас есть аккаунт eventbrite в нем введены события. нужно на нашем сервере сдедать урлы вида
server.com.au/event.php?1 ближайшее по дате событие
server.com.au/event.php?2 следующее ближайшее по дате событие
server.com.au/event.php?3 следующее ближайшее по дате событие
с использованием eventbrite api
Выбранный исполнитель
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