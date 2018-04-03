victoria_sm

Виктория Смирнова victoria_sm

 
27 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Front-end developer

Front-end разработчик.

Занимаюсь адаптивной версткой, разработкой веб-приложений.

Технологии:  

  • HTML5
  • CSS3 (Flexbox, Bootstrap 4)
  • JavaScript (vanilla, jQuery); имеется опыт работы с react.js
Так же имеется опыт работы с cms Modx Evo/Revo и Wordpress.
JavascriptWordPressHTMLBootstrapMODXjQueryReact.js
недостаточно оценок
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$320
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$320
9 баллов
6 лет назад
Верстка темы Wordpress по PSD макетам
Виктория отлично верстает и производит посадку верстки на WordPress, соблюдая требования, указанные в тз. Нормально относится к правкам. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично
Ответный отзыв
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сверстать на flex адаптивный рекламный блок
Виктория замечательно справилась с задачей, не нарушая сроков исполнения. Нормально отнеслась к правкам. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу, все хорошо
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Корректировка шапки сайта
Третий заказ - все отлично. Спасибо большое.
Рекомендую
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Адаптировать сайт
Поработав с Викторией плодотворно по первому заказу, отдали сразу второй. Остались довольны результатом. Виктория всегда на связи, очень тепреливо выполнила все наши пожелания и замечания к доработке. Безусловно рекомендуем и продолжим сотрудничество. Большое спасибо за проделанную работу.
Все отлично
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Вордпрес - небольшие доработки на лендинге
Большое спасибо Виктории за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошла очень ответственно, выполнила все быстро и в соответствии с ТЗ (даже немножко больше). Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.
Все отлично, четко составленное ТЗ, оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв