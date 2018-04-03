Большое спасибо Виктории за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошла очень ответственно, выполнила все быстро и в соответствии с ТЗ (даже немножко больше). Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.