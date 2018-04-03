Front-end developer
Front-end разработчик.
Занимаюсь адаптивной версткой, разработкой веб-приложений.
Технологии:
- HTML5
- CSS3 (Flexbox, Bootstrap 4)
- JavaScript (vanilla, jQuery); имеется опыт работы с react.js
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$320
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$320
9 баллов
6 лет назад
Виктория отлично верстает и производит посадку верстки на WordPress, соблюдая требования, указанные в тз. Нормально относится к правкам. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все отлично
$10
10 баллов
6 лет назад
Виктория замечательно справилась с задачей, не нарушая сроков исполнения. Нормально отнеслась к правкам. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, все хорошо
$25
10 баллов
6 лет назад
Третий заказ - все отлично. Спасибо большое.
Ответный отзыв
Рекомендую
$7
10 баллов
6 лет назад
Поработав с Викторией плодотворно по первому заказу, отдали сразу второй. Остались довольны результатом. Виктория всегда на связи, очень тепреливо выполнила все наши пожелания и замечания к доработке. Безусловно рекомендуем и продолжим сотрудничество. Большое спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
Все отлично
$12
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо Виктории за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошла очень ответственно, выполнила все быстро и в соответствии с ТЗ (даже немножко больше). Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.
Ответный отзыв
Все отлично, четко составленное ТЗ, оплата в срок, рекомендую.