Корректировка шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок132 просмотра

в шапку сайта вывести ряд правок по ТЗ. ТЗ в личку исполнителю

Корректировки должны корректно отображаться в адаптиве и шаблоне.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

victoria_sm
Виктория 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
Третий заказ - все отлично. Спасибо большое.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

victoria_sm
Виктория 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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