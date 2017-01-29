Доработка сайта на yii2

Нужно сделать доработки на ресурсе и исправить ошибки: регистрация и ее подтверждение, работа кнопок соцсетей, блокировка участниками друг друга, поменять местами кнопки, изменить заголовок и т.д, изменить главную страницу в соответствии с новым макетом.

Т.к. проект постоянно расширяется, заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с добросовестным исполнителем.

Заключаем договор с физическим или юридическим лицом с передачей прав на разработанные материалы. Страна и город не имеют значения.

Срок до 20 дней.

Фреймворк yii2.

Поэтапная оплата.