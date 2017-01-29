Доработка сайта на yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок231 просмотр

Нужно сделать доработки на ресурсе и исправить ошибки: регистрация и ее подтверждение, работа кнопок соцсетей, блокировка участниками друг друга, поменять местами кнопки, изменить заголовок и т.д, изменить главную страницу в соответствии с новым макетом.  

Т.к. проект постоянно расширяется, заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с добросовестным исполнителем.  

Заключаем договор с физическим или юридическим лицом с передачей прав на разработанные материалы.  Страна и город не имеют значения.

Срок до 20 дней.  

Фреймворк yii2.  

Поэтапная оплата.

Yii
8 лет назад
Ugoliok
Антон 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров