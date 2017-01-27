Настроить Landing Page на основе шаблона в Bloxy.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки82 просмотра

Ищу специалиста, который сможет настроить 1 страницы на основе единого шаблона в конструкторе bloxy.ru

Нужен исполнительно только с опытом работы в bloxy.ru или platformalp.ru

Приоритет буду отдавать исполнителям с портфолио.

8 лет назад
acronus
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров