Программист РНР

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

Требования 

Уверенное знание PHP, ООП, паттернов проектирования; 

Опыт работы с PHP фреймворками (Laravel, Yii); 

Опыт работы с javascript (jquery); 

Знание и значительный опыт работы с MySQL; 

Умение работать с системой контроля версий Git; 

Умение и готовность работать с чужим кодом; 

Дополнительным плюсом будут: 

Опыт участия в разработке и оптимизации высоконагруженных проектов, обеспечению отказоустойчивости и безопасности программного кода; 

Знание node.js 

Базовые навыки администрирования Unix-систем; 

Коммуникабельность, умение работать в команде; 

GitJavaScriptjQueryLaravelMySQLNode.jsPHPYii
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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