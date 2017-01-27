Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку: http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи. Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно ...
Нужен толковый спец по доработке сайта на WP
Как я написал в названии, нужен спец а не любитель, который делает все в срок. Нужно доработать магазин на WP. Более подробно задачу опишу кандидатам. Оплата предпочтительно поэтапно, без предоплат, при дальнейшем сотрудничестве возможна предоплата. Пишите скайп для свзи.
Заявки фрилансеров
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