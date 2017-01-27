Прием оплаты на сайте через кредитные карточки

Нужно реализовать прием оплаты на сайте и выдачи материала после оплаты автоматически

Мерчант должен принимать любые карты из любых стран

Цена товара будет в другой валюте.

Скрипт должен автоматически парсить курс доллара и курс данной валюты и генерировать цену в баксах

Например цена товара 10 песо. Цена статическая. Есть сайт где показывает каждый день официальный курс доллара к песо. Скрипт парсит тот курс и генерирует цену в баксах и передает мерчанту. Мерчант снимает сумму в баксах

Т.е покупатель видит цену в песо а платить баксами

Скрипт должен быть самопис так как сайт на чистом html

Готовые cms не принимаю

Пока что конкретный мерчант не выбрал.

Нужен известный, безопасным + с минимальным процентом

Оплата после тестовой оплаты

Мерчант не должен быть из стран СНГ