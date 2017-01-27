Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку: http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи. Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно ...
Прием оплаты на сайте через кредитные карточки
Нужно реализовать прием оплаты на сайте и выдачи материала после оплаты автоматически
Мерчант должен принимать любые карты из любых стран
Цена товара будет в другой валюте.
Скрипт должен автоматически парсить курс доллара и курс данной валюты и генерировать цену в баксах
Например цена товара 10 песо. Цена статическая. Есть сайт где показывает каждый день официальный курс доллара к песо. Скрипт парсит тот курс и генерирует цену в баксах и передает мерчанту. Мерчант снимает сумму в баксах
Т.е покупатель видит цену в песо а платить баксами
Скрипт должен быть самопис так как сайт на чистом html
Готовые cms не принимаю
Пока что конкретный мерчант не выбрал.
Нужен известный, безопасным + с минимальным процентом
Оплата после тестовой оплаты
Мерчант не должен быть из стран СНГ
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