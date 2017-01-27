Сделать карту сайта, настроить robots и редиректы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Сделать карту сайта, настроить robots и редиректы. Сегодня.

8 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен толковый спец по доработке сайта на WP

    Как я написал в названии, нужен спец а не любитель, который делает все в срок. Нужно доработать магазин на WP. Более подробно задачу опишу кандидатам. Оплата предпочтительно поэтапно, без предоплат, при дальнейшем сотрудничестве возможна предоплата. ...

    WordPress
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка флеш плагина (хз как правильно))

    Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку: http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи. Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прием оплаты на сайте через кредитные карточки

    Нужно реализовать прием оплаты на сайте и выдачи материала после оплаты автоматически Мерчант должен принимать любые карты из любых стран Цена товара будет в другой валюте. Скрипт должен автоматически парсить курс ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Shopify: галлерея картинок и прочие доработки

    магазин на shopify , под картинкой товара нужно вывести тумбики картинок и при нажатии на тумб попап с картинкой в большом размере. Второе задание будет связано с версткой, домашняя показывает товары в 2 колонки ...

    Shopify
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист РНР

    Требования  Уверенное знание PHP, ООП, паттернов проектирования;  Опыт работы с PHP фреймворками (Laravel, Yii);  Опыт работы с javascript (jquery);  Знание и значительный опыт работы с MySQL;  Умение работать с системой ...

    GitJavaScriptjQueryLaravelMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт DLE

    $16

    Нужно сделать, что бы пользователи (одной группы) могли добавлять свои аудио на отдельную (свою) стат. страницу. как портфолио. Самый простой выход - сделать, чтоб когда пользователь (данной группы) авторизуется у него под аватаркой появляется ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Граббер для вк

    Нужен парсер для групп по вк У меня есть 2 группы вконтакте. И есть много групп в вк, из которых я хочу брать контент. Но нужен не просто граббер постов, а ещё что бы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт-визитка

    Нужен сайт-визитка типа лендинга, но не лендинг в чистом виде. 2-3 страницы: главная. продукция, контакты. Производственная компания, занимается производством и продажей кровельных материалов (профнастил, металлочерепица). Сайт должен быть легким, оптимизированным под  поисковые машины, с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Wp оптимизация

    Привет! Вообщем нужно оптимизировать шаблон. Когда загружаю сайт главная страничка не всегда отображается со стилями, но внутренние они со стилями , а именно главная там всё некорректно. Вообщем главная задача: В ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад