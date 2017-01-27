Shopify: галлерея картинок и прочие доработки

магазин на shopify , под картинкой товара нужно вывести тумбики картинок и при нажатии на тумб попап с картинкой в большом размере.

Второе задание будет связано с версткой, домашняя показывает товары в 2 колонки а категории в одну - нужно и категории сделать в 2 колонки.

Оплата ВМ* и/или киви / яд