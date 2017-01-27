Как я написал в названии, нужен спец а не любитель, который делает все в срок. Нужно доработать магазин на WP. Более подробно задачу опишу кандидатам. Оплата предпочтительно поэтапно, без предоплат, при дальнейшем сотрудничестве возможна предоплата. ...
Исправить торможение сайта при выборе категории на Drupal
Исправить торможение сайта при выборе категории на сайте (drupal)
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