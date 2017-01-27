Как я написал в названии, нужен спец а не любитель, который делает все в срок. Нужно доработать магазин на WP. Более подробно задачу опишу кандидатам. Оплата предпочтительно поэтапно, без предоплат, при дальнейшем сотрудничестве возможна предоплата. ...
Модуль dle из php скрипта
нужно написать модуль dle из скрипта скрипт состоит из 1 файла по
большей степени нужен конфиг для этого скрипта
1 модуль dle с админкой
2 конфиг для модуля
3 должын работать по cron и пре добавлений новастей по cron скрипть ужы умейть работат4 выбор допалнителных полей в админке модуля и сохранение в конфиг файле
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