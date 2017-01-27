Модуль dle из php скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

нужно написать модуль dle из скрипта  скрипт состоит из 1 файла по

большей степени нужен конфиг для этого скрипта

1 модуль dle с админкой 

2 конфиг для модуля

3 должын работать по cron и пре добавлений новастей  по cron  скрипть ужы умейть работат4 выбор допалнителных полей в админке модуля и сохранение в конфиг файле

DLEPHP
8 лет назад
vasily1
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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