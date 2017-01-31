Как я написал в названии, нужен спец а не любитель, который делает все в срок. Нужно доработать магазин на WP. Более подробно задачу опишу кандидатам. Оплата предпочтительно поэтапно, без предоплат, при дальнейшем сотрудничестве возможна предоплата. ...
Посты в vk, g+, twitter. На php.
Добрый день!
Надо написать простой кросспостинг vk, g+, twitter.
Задание следующее.
Взять любую картинку.
Создать файл config.php в котором указать 2 константы: первой надо присвоить любой текст, второй url картинки.
После этого надо создать три файла: один для гугл+, второй для vk, третий для twitter.
В эти файлы через include добавить config.php.
И соответственно в каждом файле реализовать функционал для публикации поста в соответствующую соц. сеть. В посте должны быть текст и картинка, которые мы зададим в файле config.php.
Результат на примере vk должен быть такой: мы запускаем файл в браузере, и после этого должен публиковаться пост в соц. сеть vk.com. И так само с другими соц. сетями.
Визуальное отображение, должно быть такое: если пост удачно опубликован - то на экране выводиться слово "отправлен", если не отправилось, то слово - "не отправлен" - больше страницу никак оформлять не надо.
Еще одно условия, посты должны публиковаться не на стену человека, а на стену группы (сообщества). Для гугл+ это должна быть +страница. Для вк картинку надо сразу загрузить в фотоальбомы, потом опубликовать. Для g+ может быть тоже так, надо, я не знаю на самом деле.
Если надо создавать другие файлы или подключать библиотеки или еще что, то можете это делать. Главное чтобы работало. Потом в двух словах надо будет сказать, что где лежит.
Желательно, чтобы исполнитель был с Украины для простоты оплаты заказа, но это всего лишь желательно.
Жду ваши предложения.
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