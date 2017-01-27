Как я написал в названии, нужен спец а не любитель, который делает все в срок. Нужно доработать магазин на WP. Более подробно задачу опишу кандидатам. Оплата предпочтительно поэтапно, без предоплат, при дальнейшем сотрудничестве возможна предоплата. ...
Подключение REST протокол Visa QIWI Wallet
Необходимо подключить оплату с помощью Visa QIWI Wallet, имеется готовый скрипт.
Что надо сделать:
На странице оплаты, необходимо ввести номер QIWI кошелька,И после нажатие на Кнопку "Оплатить", сначала должно создаться счет в системе Visa QIWI Wallet, и далее переадресация на страницу оплаты.
Так же необходимо написать обработчик,в случае удачной оплаты сервер QIWI отправляет запрос на сервер провайдера,И провайдер должен идентифицировать
PHP, XML/JSON
Вот собственное документация: https://static.qiwi.com/ru/doc/ishop/protocols/OnlineStoresProtocols_REST.pdf
Заявки фрилансеров
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