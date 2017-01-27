Подключение REST протокол Visa QIWI Wallet

Необходимо подключить оплату с помощью Visa QIWI Wallet, имеется готовый скрипт.

Что надо сделать:

На странице оплаты, необходимо ввести номер QIWI кошелька,И после нажатие на Кнопку "Оплатить", сначала должно создаться счет в системе Visa QIWI Wallet, и далее переадресация на страницу оплаты.

Так же необходимо написать обработчик,в случае удачной оплаты сервер QIWI отправляет запрос на сервер провайдера,И провайдер должен идентифицировать

PHP, XML/JSON

Вот собственное документация: https://static.qiwi.com/ru/doc/ishop/protocols/OnlineStoresProtocols_REST.pdf