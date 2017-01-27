Подключение REST протокол Visa QIWI Wallet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки100 просмотров

Необходимо подключить оплату с помощью Visa QIWI Wallet, имеется готовый скрипт. 

Что надо сделать: 

На странице оплаты, необходимо ввести номер QIWI кошелька,И после нажатие на Кнопку "Оплатить", сначала должно создаться счет в системе Visa QIWI Wallet, и далее переадресация на страницу оплаты.  

Так же необходимо написать обработчик,в случае удачной оплаты сервер QIWI отправляет запрос на сервер провайдера,И провайдер должен идентифицировать 

PHP, XML/JSON 

Вот собственное документация: https://static.qiwi.com/ru/doc/ishop/protocols/OnlineStoresProtocols_REST.pdf

PHP
8 лет назад
scorpionrei
Дастан 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров