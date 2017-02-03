Доработка системы комментирования сайта "Когда Релиз" (PHP + MySQL)

Имеется новостной портал на собственной CMS (PHP, MySQL, BootStrap). Хостится на VPS.

Адрес: when-release.ru

Цель: Доработать систему комментирования.

Задачи:

1. Разобраться в текущем коде (связанном с модулями регистрации, авторизации, комментирования) CMS и не навредить проекту.

2.1. Добавить возможность e-mail подписки на новые комментарии к статье и рассылку на новые комментарии.

2.2. Добавить e-mail оповещение об ответе на комментарий пользователя.

2.3. Добавить рейтинг комментариев +/- для зарегистрированных пользователей. Сортировку комментариев по дате, рейтингу.

2.4. Добавить валидацию. Если пользователь авторизирован, то не выводить повторно поля "Ваше имя или ник", "E-mail" при комментировании.

2.5. Добавить пагинацию списку комментариев на стороне клиента и стороне модератора (в CMS).

2.6. Добавить функционал "Пожаловаться на комментарий".

2.7. Доработать возможность оставления комментария авторизованных через соцсети пользователей.

Заказчик ждет адекватных цен и долгосрочного сотрудничества. Имеется большой перечень задач.