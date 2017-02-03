Доработка системы комментирования сайта "Когда Релиз" (PHP + MySQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Имеется новостной портал на собственной CMS (PHP, MySQL, BootStrap). Хостится на VPS.

Адрес:  when-release.ru

Цель: Доработать систему комментирования.

Задачи:

1. Разобраться в текущем коде (связанном с модулями регистрации, авторизации, комментирования) CMS и не навредить проекту.

2.1. Добавить возможность e-mail подписки на новые комментарии к статье и рассылку на новые комментарии.

2.2. Добавить e-mail оповещение об ответе на комментарий пользователя.

2.3. Добавить рейтинг комментариев +/- для зарегистрированных пользователей. Сортировку комментариев по дате, рейтингу.

2.4. Добавить валидацию. Если пользователь авторизирован, то не выводить повторно поля "Ваше имя или ник", "E-mail" при комментировании.

2.5. Добавить пагинацию списку комментариев на стороне клиента и стороне модератора (в CMS).

2.6. Добавить функционал "Пожаловаться на комментарий".

2.7. Доработать возможность оставления комментария авторизованных через соцсети пользователей.

Заказчик ждет адекватных цен и долгосрочного сотрудничества. Имеется большой перечень задач.

BootstrapMySQLPHP
8 лет назад
sanseis
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

markostrapoie
Марьян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$120
5 дней
Все по делу. Понимает задачи с полуслова. Предлагает хорошие решения. Рекомендую!
Процесс разработки прошел отлично. Были поставлены чёткие задачи, каждый пункт из ТЗ держал свою актуальность до завершения проекта. Оперативная оплата за проделанную работу. Мне было приятно работать!

Заявки фрилансеров

markostrapoie
Марьян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад