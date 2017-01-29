Добавить кнопку скачать – Joomla 3

Сайт на joomla 3

Каталог и карточки узоров на компоненте joomshopping

Нужно реализовать возможность скачивания файлов находящихся на сервере через кнопку "скачать" в карточке узора.

prntscr.com/dz9h1w – выглядеть должно так

www.trend-city.ru/risunok...

Механика работы

1) Посмотреть как должен выглядеть и работать можно на сайте

techno-co.pw/blog/joomla/...

на этом сайте необходимо зарегистрироваться, чтобы появилась возможность скачивать и нажать кнопку "скачать с облака"

выйдет страница сделанная через редирект, отсчитывающая счетчиком секунды до скачки, потом появляется кнопка "скачать".

В дальнейшем должна быть возможность добавить баннеры на эту страницу.

Мне необходимо сделать точно так же, только скачиваться должно не с яндекс диска, а с сервера где лежит сайт.

Файлы должны браться с той карточки товара в которой нажимается кнопка "скачать" prntscr.com/dz9ir1

Если в карточке расположено несколько картинок, то скачиваться должно сразу все картинки

Ответ на задание начинать со слова "узор"

http://trend-city.ru

http://secretslife.ru