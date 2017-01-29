Нужно сделать доработки на ресурсе и исправить ошибки: регистрация и ее подтверждение, работа кнопок соцсетей, блокировка участниками друг друга, поменять местами кнопки, изменить заголовок и т.д, изменить главную страницу в соответствии с новым макетом. ...
Добавить кнопку скачать – Joomla 3
Сайт на joomla 3
Каталог и карточки узоров на компоненте joomshopping
Нужно реализовать возможность скачивания файлов находящихся на сервере через кнопку "скачать" в карточке узора.
prntscr.com/dz9h1w – выглядеть должно так
Механика работы
1) Посмотреть как должен выглядеть и работать можно на сайте
на этом сайте необходимо зарегистрироваться, чтобы появилась возможность скачивать и нажать кнопку "скачать с облака"
выйдет страница сделанная через редирект, отсчитывающая счетчиком секунды до скачки, потом появляется кнопка "скачать".
В дальнейшем должна быть возможность добавить баннеры на эту страницу.
Мне необходимо сделать точно так же, только скачиваться должно не с яндекс диска, а с сервера где лежит сайт.
Файлы должны браться с той карточки товара в которой нажимается кнопка "скачать" prntscr.com/dz9ir1
Если в карточке расположено несколько картинок, то скачиваться должно сразу все картинки
Ответ на задание начинать со слова "узор"
Заявки фрилансеров
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