Добавить кнопку скачать – Joomla 3

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Закрыт2 заявки206 просмотров

Сайт на joomla 3 

Каталог и карточки узоров на компоненте joomshopping 

Нужно реализовать возможность скачивания файлов находящихся на сервере через кнопку "скачать" в карточке узора. 

prntscr.com/dz9h1w – выглядеть должно так 

www.trend-city.ru/risunok... 

Механика работы 

1) Посмотреть как должен выглядеть и работать можно на сайте 

techno-co.pw/blog/joomla/... 

на этом сайте необходимо зарегистрироваться, чтобы появилась возможность скачивать и нажать кнопку "скачать с облака" 

выйдет страница сделанная через редирект, отсчитывающая счетчиком секунды до скачки, потом появляется кнопка "скачать". 

В дальнейшем должна быть возможность добавить баннеры на эту страницу. 

Мне необходимо сделать точно так же, только скачиваться должно не с яндекс диска, а с сервера где лежит сайт. 

Файлы должны браться с той карточки товара в которой нажимается кнопка "скачать" prntscr.com/dz9ir1 

Если в карточке расположено несколько картинок, то скачиваться должно сразу все картинки 

Ответ на задание начинать со слова "узор"

http://trend-city.ru

http://secretslife.ru

Joomla
8 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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