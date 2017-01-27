Прикрутить чат к сайту на джумле

Добрый день!

Есть сайт на джумле с регистрацией пользователей. Необходимо добавить чат во внутреннюю систему, чтобы эти пользователи могли общаться между собой. Напишите, пожалуйста, какой именно чат Вы можете настроить: на бесплатной основе или платной?

Жду от Вас заявки с Вашей ценой за работу.