Доработка страниц сайта – Modx – HTML+php

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Есть сайт demipe.ru 

У него требуется передалать страницы сайта по ТЗ 

Тз приложено файлом, макеты измененных страниц приложены 

HTMLMODXPHP
8 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

master22
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)
8 лет назад
$15
4 дня
Исполнитель взял заказ и больше на связь не выходил. Полное кидалово со стороны исполнителя. Не рекомендую к сотрудничеству. Потеряны и время и деньги

Заявки фрилансеров

master22
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)
8 лет назад