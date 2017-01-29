Нужно сделать доработки на ресурсе и исправить ошибки: регистрация и ее подтверждение, работа кнопок соцсетей, блокировка участниками друг друга, поменять местами кнопки, изменить заголовок и т.д, изменить главную страницу в соответствии с новым макетом. ...
Доработка страниц сайта – Modx – HTML+php
Есть сайт demipe.ru
У него требуется передалать страницы сайта по ТЗ
Тз приложено файлом, макеты измененных страниц приложены
Выбранный исполнитель
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