Копия сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка113 просмотров

Необходимо сделать копию сайта с открыванием ячеек и прикрутить все действующие разделы

сам сайт

От вас хотел бы услышать разумную цену и срок.

8 лет назад
marco777
Путло 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров