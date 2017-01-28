Посадка готовой верстки

Нужно посадить 2 сайта на diafan.cms - использует шаблонизатор

1. Верстка готова

2. Все блоки и разделы должны редактироваться из админки

3. У одного сайта сложная главная в виде лендинга, внутренние простые, у второго сайта все просто....

4. Верстка адаптивная... при посадке не нарушить.

Возможно продолжение сотрудничества.

Ссылки дам исполнителю...

От Вас: сроки и стоимость. БЕЗ НИХ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮ.. +-