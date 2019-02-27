Сергей Кондратьев TheJusterTheJuster
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Почта - [email protected]
Здравствуйте!
Я - специалист в области разработки мобильных и десктоп приложений.
5 причин выбрать меня Вашим исполнителем:
- Качество - Каждый проект я довожу до абсолютного максимума, гарантируя Вам качественный продукт
- Полное понимание темы - Я не берусь за проект пока не буду уверен в том, что я полностью разбираюсь в теме
- Заинтересованность - Каждый мой проект вдохновляет меня, я всегда работаю с энтузиазмом
- Связь - Отвечаю на Ваши вопросы максимально быстро
- Согласованность - Каждый этап проекта согласовывается, чтобы не терять время на правки
- Работаю в срок - Если я не успею в указанный срок, цена упадет на 20%
- Максимум - Я никогда не работаю "спустя рукава" - я берусь только за интересующие меня проекты
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Спасибо! Сергей все сделал очень быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую, будем работать еще :)
$621
2 балла
4 года назад
Работа не выполнена. Какие то наработки сделаны, но ничего не работают. Сроки постоянно переносились и сдвигались, но безрезультатно.
$200
10 баллов
4 года назад
С фрилансерами особо не работал, это довольно большая редкость для меня, в основном поиск был только по сарафанке через знакомых. Очень приятно удивлен оперативностью работы, быстрой коммуникацией. Качество работы на высоте. Так же большой плюс в том что есть предложения в ходе работы со стороны самого разработчика, разные подходы и варианты различных рабочих ситуаций.
Ответный отзыв
Все отлично, задача была обрисована четко, заказчик адекватно общался и помогал в работе. Буду рад работать еще :)
$200
10 баллов
5 лет назад
Ок, работа сделана качественно и вовремя
Ответный отзыв
Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
$225
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, сотрудничаем уже длительное время. Рекомендую к работе с полноценными проектами
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
Мобильные приложения
10 отзывов(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга