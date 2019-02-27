С фрилансерами особо не работал, это довольно большая редкость для меня, в основном поиск был только по сарафанке через знакомых. Очень приятно удивлен оперативностью работы, быстрой коммуникацией. Качество работы на высоте. Так же большой плюс в том что есть предложения в ходе работы со стороны самого разработчика, разные подходы и варианты различных рабочих ситуаций.