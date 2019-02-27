TheJuster

Сергей Кондратьев TheJuster

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Почта - [email protected]

Здравствуйте!

Я - специалист в области разработки мобильных и десктоп приложений.

5 причин выбрать меня Вашим исполнителем:

  • Качество - Каждый проект я довожу до абсолютного максимума, гарантируя Вам качественный продукт

  • Полное понимание темы - Я не берусь за проект пока не буду уверен в том, что я полностью разбираюсь в теме

  • Заинтересованность - Каждый мой проект вдохновляет меня, я всегда работаю с энтузиазмом

  • Связь - Отвечаю на Ваши вопросы максимально быстро

  • Согласованность - Каждый этап проекта согласовывается, чтобы не терять время на правки

2 моих гарантии:

  • Работаю в срок - Если я не успею в указанный срок, цена упадет на 20%

  • Максимум - Я никогда не работаю "спустя рукава" - я берусь только за интересующие меня проекты

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Добавить онбординг в Android приложение (Kotlin)
Спасибо! Сергей все сделал очень быстро. Рекомендую!
Все отлично, рекомендую, будем работать еще :)
Ответный отзыв
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$621
2 балла
4 года назад
Разработка мобильного приложения
Работа не выполнена. Какие то наработки сделаны, но ничего не работают. Сроки постоянно переносились и сдвигались, но безрезультатно.
guest_15735608226581
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Создание Android приложения на основе webview
С фрилансерами особо не работал, это довольно большая редкость для меня, в основном поиск был только по сарафанке через знакомых. Очень приятно удивлен оперативностью работы, быстрой коммуникацией. Качество работы на высоте. Так же большой плюс в том что есть предложения в ходе работы со стороны самого разработчика, разные подходы и варианты различных рабочих ситуаций.
Все отлично, задача была обрисована четко, заказчик адекватно общался и помогал в работе. Буду рад работать еще :)
Ответный отзыв
IspanecMigel
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Изменение структуры программы опроса посетитиелей
Ок, работа сделана качественно и вовремя
Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
AuGen
Олег 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$225
10 баллов
5 лет назад
Дизайн Мобильного приложения
Все отлично, сотрудничаем уже длительное время. Рекомендую к работе с полноценными проектами
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Мобильные приложения
10 отзывов(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга