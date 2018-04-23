Нужен алгоритм генерации метатегов

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки177 просмотров
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Пишу плагин автогенерации мета тегов интернет магазина, более 5000 товаров и всем прописать метатеги вручную невозможно, нужен правильный алгоритм генерации.

6 лет назад
TheJuster
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$15
1 день
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