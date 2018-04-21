Нужны СЕО услуги

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую.

Есть сайт, на него проставлены ссылки около 200 штук.

Необходимо провести анализ ссылочного, выявить спамные, агсные и пр. доноры, найти контакты администраторов сайтов - доноров и подготовить письма о снятии ссылок.

Предложите стоимость и сроки.

Оплата по факту.

6 лет назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад