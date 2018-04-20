SERM для бренда (торговая сеть обувью)

Требуется семантик для сбора семантического ядра инфо-сайта. Проект будет требовать от Вас полной загрузки. Если сработаемся в дальнейшем возможны еще заказы. Кого ищу? - Ответственного человека с фокусом на качество. Перфекционизм приветствуется. - Вы можете разобраться в нише и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуй фрилансер!
Для торговой сети обувью и одеждой требуется провести комплекс мероприятий SERM по созданию положительной репутации в Интернет, узнаваемости и т.д.
Сайта компании нет и не будет.
Жду ваших предложений и вопросов.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется семантик - аналитик для сбора всех ключей по нужным мне тематикам из всех доступных источников. Умение делать их фильтрацию и разбивку по смысловому признаку с учетом пересечения слов в поисковой выдаче. Умение объединять слова одинаковые по ...Закрыт6 лет назад
Ищем сеошника для продвижения нашего сайта. Нужно вывести сайт в топ.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сформировать 150 планов статей по ключевым словам. Тематика - бизнес/финансы (предоставляются ключевые слова, черновик плана и возможные источники). Срок: до 10 дней. Оплата: около 10 руб. за 1 план.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарастить ссылочную массу для проекта http://smarter.com.ua С каждым кандидатом будет отдельное обсуждение, но для начала такового интересует: - стоимость вашей работы - ваш план по реализации данной задачи - приблизительные расходы и сроки исходя из вашей стратегии на закупку ...Закрыт6 лет назад
https://bigmoll.com/ Сайт который нужно раскрутить, по разным городам, предпочтение отдаю вечным статьям и ссылкам.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, у нас интернет магазин косметики, потенциал вижу большой по крайней мере по нескольким направлениям, ранее сайт продвигали, но исполнители.... Настроен на долговременное сотрудничество, посмотрите пожалуйста [url=https://myvov.com.ua]https://myvov.com.ua[/url] и предложите, что нибудь с начальным бюджетом который ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Необходимо сделать аудит сайта и исправление ошибок. В первую очередь техническую часть и поисковую, далее обсуждаетсяПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужна СЕО оптимизация сайта. Сайт только открылся sigaraelectric.ru. От Вас перечь работ, которые необходимо сделать для входа в ТОП 10(минимум), стоимость по каждой работе и сроки выполнения.Продвижение в Яндекс.PS: Прошу серьезно отнестись с предложениями, по ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Необходимо прорекламировать инвестиционный проект, поднять посещаемость новосозданного сайта. Главное также, что бы была хоть какая-то гарантия того, что сайт будет посещаться определенным кл-вом человек за единицу времени. Бюджет - до 100$Закрыт6 лет назад