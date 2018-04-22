Нужно собрать семантическое ядро

Требуется семантик для сбора семантического ядра инфо-сайта. Проект будет требовать от Вас полной загрузки.

Если сработаемся в дальнейшем возможны еще заказы.

Кого ищу?

- Ответственного человека с фокусом на качество. Перфекционизм приветствуется.

- Вы можете разобраться в нише и составить качественное ядро, которое будет лучше конкурентов.

- Хорошо справляетесь с монотонной работой и большими объемами информации.

Работа не конвейерная, если сможете что-то полезное предложить полезное, то обязательно используем.

Порядок работы

- Подготовка вводных запросов для СЯ.

- Сбор СЯ по заданным маркерам.

- Ручная кластеризация запросов.

- Составление ТЗ на копирайтинг.

Базовые требования:

- Знание программы Key Kollector.

- Опыт работы копирайтером или наличие понимания, как и зачем используются ключи в тексте, будет плюсом.

- Грамотный русский язык (Грамматические, лингвистические и пунктуационные ошибки в ТЗ для копирайтеров недопустимы).

- Понимание принципов сбора и кластеризации СЯ для информационных проектов.

Оплата

Стандартная ставка 150р/час, оплата удобным Вам способом.

Можно взять и новичка, но с большим желанием получить качественный результат.

Для получения заказа Вам необходимо будет выполнить тестовое задание.

Присылайте отклик на почту: [email protected]

Заявки без ответов на вопросы ниже не рассматриваю.

В отклике, кроме краткой информации о себе, укажите ответы на следующие вопросы:

1. Ваш возраст.

2. Ваше местоположение.

3. Какой у Вас есть опыт в данной сфере?

4. Есть ли предпочтения по тематикам с которыми хотелось бы работать?

5. Что такое Маркер статьи?

6. Как максимально широко собрать СЯ?

7. Какие источники можно применять для сбора СЯ?

8. Какие этапы подготовки СЯ?

9. Какие слова учитывает поисковая система, а какие нет?

10. Какие операторы Яндекс Wordstat используются для составления СЯ и почему?

11. Есть ли у Вас понимание, как должны формироваться мета-теги для статьи? Кратко опишите их.

12. Если на выходе имеется группа из 100 и более ключей для одной статьи, как их органично вписать в текст, чтобы не было переспама?