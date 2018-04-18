Требуется семантик - аналитик для сбора всех ключей по нужным мне тематикам из всех доступных источников.

Умение делать их фильтрацию и разбивку по смысловому признаку с учетом пересечения слов в поисковой выдаче.

Умение объединять слова одинаковые по смыслу, но разные по написанию.

Далее по собранным словам необходимо придумывать темы для будущих статей. По каждому ключу анализировать конкурентов из ТОП-10 яндекса, смотреть их структуру статьи и на основе этого придумать скелет статьи, который не должен повторять структуру конкурента, а быть лучше. Для этого и необходимо просматривать несколько статей из топ-10 по одному ключу.

На выходе должно получиться так:

Название: Как скачать музыку с Яндекс Музыки?

Скачивание через панель разработчика

Скачивание с помощью расширений/плагинов для браузеров

Для Оперы

Для Хрома

Для Мозилы

И тд

Скачивание музыки с Яндекс Музыки на телефон (android, iphone)

Оформление подписки в Яндекс Музыке (официальное скачивание)

Оплата будет за одну готовую тему для статьи с планом. Готовы выслушать ваши предложения.