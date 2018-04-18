Семантик - аналитик

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок217 просмотров
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Требуется семантик - аналитик для сбора всех ключей по нужным мне тематикам из всех доступных источников. 

Умение делать их фильтрацию и разбивку по смысловому признаку с учетом пересечения слов в поисковой выдаче. 

Умение объединять слова одинаковые по смыслу, но разные по написанию. 

Далее по собранным словам необходимо придумывать темы для будущих статей. По каждому ключу анализировать конкурентов из ТОП-10 яндекса, смотреть их структуру статьи и на основе этого придумать скелет статьи, который не должен повторять структуру конкурента, а быть лучше. Для этого и необходимо просматривать несколько статей из топ-10 по одному ключу. 

На выходе должно получиться так:

Название: Как скачать музыку с Яндекс Музыки?

  • Скачивание через панель разработчика
  • Скачивание с помощью расширений/плагинов для браузеров
  • Для Оперы
  • Для Хрома
  • Для Мозилы
  • И тд
  • Скачивание музыки с Яндекс Музыки на телефон (android, iphone)
  • Оформление подписки в Яндекс Музыке (официальное скачивание)
Оплата будет за одну готовую тему для статьи с планом. Готовы выслушать ваши предложения. 
6 лет назад
Kopa
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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