Нарастить ссылочную массу

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок195 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно нарастить ссылочную массу для проекта http://smarter.com.ua

С каждым кандидатом будет отдельное обсуждение, но для начала такового интересует:

- стоимость вашей работы 

- ваш план по реализации данной задачи

- приблизительные расходы и сроки исходя из вашей стратегии на закупку ссылок

6 лет назад
revardy
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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