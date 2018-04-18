Оптимизация и продвижение

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок272 просмотра
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Добрый день, у нас интернет магазин косметики, потенциал вижу большой по крайней мере по нескольким направлениям, ранее сайт продвигали, но исполнители....

Настроен на долговременное сотрудничество, посмотрите пожалуйста https://myvov.com.ua и предложите, что нибудь с начальным бюджетом который будет расти по мере продвижения. Есть категории с которых необходимо начать, основной тавар в каталоге https://myvov.com.ua/kosmetika-optom/

6 лет назад
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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