Нужны небольшие описания сервисов на 1000 знаков, 40 шт.

Нужны небольшие описания онлайн-сервисов на 1000 знаков: обменники, хостинги, сео-сервисы, сервисы для фрилансеров, и прочее. Работы предостаточно, скину задания для тех, кто в теме, а по результатам будем решать, продолжать ли сотрудничество. Не рерайт, нужна актуальная информация, так что нужно будет почитать сайты сервисов, и где это возможно - зарегистрироваться, посмотреть функционал изнутри. В поисковиках далеко не всегда можно найти актуальную инфу, многие обзоры устаревшие, а сервисы развиваются.

В заявке, пожалуйста, прикрепите примеры работ в предложенных темах - сео, заработок в интернете, создание и продвижение сайтов, интернет-магазинов, партнерские программы и т.п. Понравившимся кандидатам отправлю ТЗ.

Внимание! Оплата на Webmoney!

Цена вопроса - 80 р./1000 знаков.