Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Нужны 2 статьи. Тематика: Авто
Нужно написать 2 статьи(ссылки даны для ознакомления с тематикой)
1. Установка ABS на грузовые автомобили
мониторинг-про.рф/catalog/dopog/abs-na-gruzovoj-transport/abs-na-kamaz-ural-zil
ключи в тексте:
установка ABS
установка АБС на грузовые автомобили
установка АБС на бензовоз
2. Замена блока СКЗИ
мониторинг-про.рф/zamena-bloka-skzi
мониторинг-про.рф/blok-skzi-tahografa
ключи в тексте:
замена блока СКЗИ тахографа
замена СКЗИ
замена НКМ
Количество знаков без пробелов: 1300-1500 збп
Употребление количества ключей на ваше усмотрение(минимум 1 раз точное вхождение), чтобы читалось легко.
Статьи на сайте носят ознокомительный характер, почерпните дополнительную информацию со сторонних сайтах.
Статьи будут размещены на городских порталах и должны носить рекламный характер о предоставлении услуг от компании Мониторинг-ПРО.
Минимум "воды", максимум информативности.
ТРЕБОВАНИЯ
Процент уникальности конечного текста не менее: 80%
Статья должна быть интересной и толковой.
Без орфографических ошибок!
ОТ ВАС
Укажите срок написания и стоимость за 1000 збп.
Заявки фрилансеров
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