Нужны 2 статьи. Тематика: Авто

Нужно написать 2 статьи(ссылки даны для ознакомления с тематикой)

1. Установка ABS на грузовые автомобили

мониторинг-про.рф/catalog/dopog/abs-na-gruzovoj-transport/abs-na-kamaz-ural-zil

ключи в тексте:

установка ABS

установка АБС на грузовые автомобили

установка АБС на бензовоз

2. Замена блока СКЗИ

мониторинг-про.рф/zamena-bloka-skzi

мониторинг-про.рф/blok-skzi-tahografa

ключи в тексте:

замена блока СКЗИ тахографа

замена СКЗИ

замена НКМ

Количество знаков без пробелов: 1300-1500 збп

Употребление количества ключей на ваше усмотрение(минимум 1 раз точное вхождение), чтобы читалось легко.

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Минимум "воды", максимум информативности.

ТРЕБОВАНИЯ

Процент уникальности конечного текста не менее: 80%

Статья должна быть интересной и толковой.

Без орфографических ошибок!

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