Написание статей

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Закрыт18 заявок155 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо написать тексты для сайта, оказывающего визовые услуги в Украине. В каждом тексте описать и предлагать услуги оформления визы в заданную в теме страну. Требования к статье:

  • Уникальность 95% - проверка уникальности на сайте https://text.ru/antiplagiat
  • Размер одной статьи не менее 4000 зн. без пробелов.
  • Статья структурирована и имеет подзаголовки (все дам в ТЗ).
Написание статей
8 лет назад
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44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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