Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Написание статей
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо написать тексты для сайта, оказывающего визовые услуги в Украине. В каждом тексте описать и предлагать услуги оформления визы в заданную в теме страну. Требования к статье:
- Уникальность 95% - проверка уникальности на сайте https://text.ru/antiplagiat
- Размер одной статьи не менее 4000 зн. без пробелов.
- Статья структурирована и имеет подзаголовки (все дам в ТЗ).
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