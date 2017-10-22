Нужно написать тест кейсы на английском для небольшого мобильного приложения . Срок 2 дня. Бюджет 3000грн
Нужен копирайтер
Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке).
Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........)
Задача: написание карточек товара для ИМ
Детали:
ВНИМАНИЕ:
Оплата - 50 рублей за 2 готовые карточки товара по 500 знаков каждая. Это сумма оплачивается за готовые, на выход текста.
Критерии: написание объема от 10 т. симв. в день
Работа РАЗОВАЯ.
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