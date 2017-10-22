Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке).

Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........)

Задача: написание карточек товара для ИМ

Детали:

ВНИМАНИЕ:

Оплата - 50 рублей за 2 готовые карточки товара по 500 знаков каждая. Это сумма оплачивается за готовые, на выход текста.

Критерии: написание объема от 10 т. симв. в день

Работа РАЗОВАЯ.