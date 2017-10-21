Здравствуйте! Ищу авторов с медицинским образованием для написания качественных и грамотных статей на тему медицины. Средний размер статьи от 5к до 10к. Цена 45 руб за 1000 зн. без пробелов. ...
Требуется копирайтер
Требуется грамотный копирайтер
Нужно написать небольшую статью, меньше 1800 знаков.
Заявки фрилансеров
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