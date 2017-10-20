Сделать 250 заданий копирайтерам на тексты (есть инструкция)

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок259 просмотров

Нужно сделать 250 технических заданий на тексты.

Выбрать ключевые слова которые нужно вписать, убрать ненужные слова, вставить темы которые будут в тексте и т.п.

Есть подробная текстовая и видео-инструкция (во вложении).

Когда рука набита на одно ТЗ уходит не более 5-7 минут, что видно на видео. 

Цена: 25руб/ТЗ = 6250руб

Срок: 4 дня

8 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров