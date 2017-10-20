Требуются тексты для корпоративного сайта Списки ключевых слов передоставим
Сделать 250 заданий копирайтерам на тексты (есть инструкция)
Нужно сделать 250 технических заданий на тексты.
Выбрать ключевые слова которые нужно вписать, убрать ненужные слова, вставить темы которые будут в тексте и т.п.
Есть подробная текстовая и видео-инструкция (во вложении).
Когда рука набита на одно ТЗ уходит не более 5-7 минут, что видно на видео.
Цена: 25руб/ТЗ = 6250руб
Срок: 4 дня
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