Написать тексты по фин теме - 30шт

Добрый день, надо написать 30 текстов по фин теме (про банкротство). Плачу 45/1000

Просьба обращаться только тем, кто разбирается в тематике. В качестве теста надо будет написать 1 текст на 1500 знаков без пробелов (оплачивается если ок).

Также нужны оперативные исполнители, так как хочется побыстрее все это сделать.