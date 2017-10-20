Требуются тексты для корпоративного сайта Списки ключевых слов передоставим
Написать тексты по фин теме - 30шт
Добрый день, надо написать 30 текстов по фин теме (про банкротство). Плачу 45/1000
Просьба обращаться только тем, кто разбирается в тематике. В качестве теста надо будет написать 1 текст на 1500 знаков без пробелов (оплачивается если ок).
Также нужны оперативные исполнители, так как хочется побыстрее все это сделать.
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