Написать тексты по фин теме - 30шт

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Добрый день, надо написать 30 текстов по фин теме (про банкротство). Плачу 45/1000

Просьба обращаться только тем, кто разбирается в тематике. В качестве теста надо будет написать 1 текст на 1500 знаков без пробелов (оплачивается если ок). 

Также нужны оперативные исполнители, так как хочется побыстрее все это сделать.

8 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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