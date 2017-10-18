Нужно сделать обзор android-приложений для создания селфи.

- уникальность - от 90% (проверка через eTXT - https://www.etxt.ru/antiplagiat/)

- объем - 5-6 тыс. знаков

участники обзора:

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfishop.camera&hl=ru

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outthinking.selfie_camera

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.selfcamerashot

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lyrebirdstudio.colorizer.lite

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.b612.android&hl=ru

при обзоре приложений нужно перечислить главные функции и интересные особенности, если они есть. ссылки на скачивание не нужны

ключи пока давать не буду, главное - напишите качественный интересный текст.

Если понравится ваша работа, могу предложить постоянную работу.