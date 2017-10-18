Плагин для chrome

Здравствуйте.

Ищу 2 исполнителей, нужно:

Установить плагин под Chrome, https://chrome.google.com/webstore/detail/ask-all-people/jllmonpigppcmafngjmdjjfpghioplnh

На интересных сайтах или страницах в интернете оставлять лайки и мнения через плагин.

Требуется примерно 10 мнений в день, на все у вас уйдет не более получаса.

Ознакомьтесь и напишите стоимость за день.