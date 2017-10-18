Ответ эксперта Эндокринолог (3 вопроса)

$3
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Закрыт1 заявка138 просмотров

Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку.

За каждый внятный ответ мы плати 1 доллар

8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров