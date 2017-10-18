Добрый день. Ищу толкового копирайтера. От вас требуется: - мастерски излагать свои мысли в тексте; - ненавязчиво вплетать ключевые слова; - соблюдать дедлайны. Никакой ...
Ответ эксперта Эндокринолог (3 вопроса)
Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку.
За каждый внятный ответ мы плати 1 доллар
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