Ответ эксперта Эндокринолог (3 вопроса)

Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку.

За каждый внятный ответ мы плати 1 доллар