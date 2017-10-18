Добрый день. Ищу толкового копирайтера. От вас требуется: - мастерски излагать свои мысли в тексте; - ненавязчиво вплетать ключевые слова; - соблюдать дедлайны. Никакой ...
Нужен хороший копирайтер (тематика электрика/сантехника)
Добрый день,
Ищу ответственного копирайтера, который хорошо разбирается в теме электрика/сантехника (возможно имеет опыт работы в данной сфере в качестве специалиста, а не копирайтера) и желательно уже писали тексты по моей теме, чтобы я мог их прочитать перед началом сотрудничества.
Данный проект создан в качестве тестового тз, статей много, если статья понравиться, то объёмами обеспечу.
Бюджет на копирайтера = 20 грн/1000 сбп.
Пишите кто готов выполнить и сразу присылайте примеры работ мне в ЛС.
ТЗ к статье:
Название статьи: «Какой бесперебойник выбрать: основные типы источников бесперебойного питания»
Ссылка на статью, которая понравилась по данной тематике: http://220volt.com.ua/news/useful/ibp/kak-pravilno-vibirat-ibp-ups.html .
В статье обязательно должны быть упомянуты основные типы ИБП, которые есть на нашем сайте (http://eco-system.com.ua/raspredelenie-elektroenergii/ibp-ups-istochniki-bespereboynogo-pitaniya/
http://220volt.com.ua/news/useful/ibp/kak-pravilno-vibirat-ibp-ups.html). Под каждым видом – небольшой блок плюсов и минусов (не так развёрнуто, как в статье-примере).
Последний блок статьи должен содержать изложение основных мест применения ИБП (т.е. для компьютера, для котла и т.д.). 4-5 строчек хватит. Особо можно не расписывать – всё равно полноценное раскрытие мест применения ИБП тянет на отдельную статью.
Объём статьи: 3-3,5к.
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