Описание фото

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Завершен19 заявок233 просмотра

требуется описывать фото на английском

вот пример

Beautiful slim sporty woman standing at sunset in the field in autumn. Lifestyle background.

Количество символов до 200.

500гр за 200 фоточек.

7 лет назад
guest_15083639825108
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

a_naste_i_sha
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$750
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

a_naste_i_sha
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад

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