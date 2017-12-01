Здравствуйте, ищем врача Эндокринолога (тема Щитовидная железа) который ответит на 3 вопроса. Задача такая: Мы даем вам доступ к своему электронному ящику куда поступило 3 вопроса. Ваша задача дать внятный ответ по этому вопросу человеку. ...
Описание фото
требуется описывать фото на английском
вот пример
Beautiful slim sporty woman standing at sunset in the field in autumn. Lifestyle background.
Количество символов до 200.
500гр за 200 фоточек.
Выбранный исполнитель
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