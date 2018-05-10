Ищу копирайтера-архитектора-строител с пониманием строительных тематик

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Завершен12 заявок261 просмотр

Требуются тексты для корпоративного сайта

Списки ключевых слов передоставим

7 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleeh
Олег 
65 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
5 дней
Спасибо, все отлично
Благодарю

Заявки фрилансеров

Oleeh
Олег 
65 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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