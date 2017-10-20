Требуется сделать грамотные, не бестолковые и не корявые описания по направлениям для туристического сайта. Всего 9 направлений туров как в прикрепленном файле. (100 р / 1000 збп) Каждая по 1500-1700 збп Ориентировочная ...
Нужно 150 статей на сайт о подарках
Здравствуйте, друзья!
Нужен хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей на ресурс о подарках.
Плачу 50 руб за 1000 знаков.
Своевременная оплата – 100%, по несколько штук. Статьи нужно писать размером 4000-10000 символов. Дальнейшие детали в личной переписке (указывайте скайп в заявке). Пример тз в приложенных файлах, тз однотипные.
Спасибо! Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $420
Специалист по тизерной рекламе - Тизермейкер Постоянная работа удаленно через ИнтернетТребования Опыт работы с тизерной рекламой очень желателен.Понимание принципа тизерной рекламыУмение составлять креативные, цепляющие внимание тизерные заголовки соответствующие тематике прелэндинга/лэндинга.Базовые ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $110
Нужно сделать 250 технических заданий на тексты. Выбрать ключевые слова которые нужно вписать, убрать ненужные слова, вставить темы которые будут в тексте и т.п. Есть подробная текстовая и видео-инструкция (во ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
СРОЧНО!!! Ребята, нужно сделать качественное описание без воды и сео для интернет-магазина. Буквально 2 товара, но тексты не маленькие (около 5К). Оплата 70-90 руб./1К. Прошу прислать пару примеров своих текстов. Присылать и откликаться здесь!))Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написание коммерческого предложение на медицинскую тематику.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, надо написать 30 текстов по фин теме (про банкротство). Плачу 45/1000 Просьба обращаться только тем, кто разбирается в тематике. В качестве теста надо будет написать 1 текст на 1500 знаков без пробелов ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно написать текст копирайтеру, который разбирается в устройстве автомобилей и автомобильной тематике. 15 штук текстов. В цене указывается сумму за 1000 символовКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Тестовое ТЗ - Блузки и рубашки ключи:блузки рубашки купить блузки купить рубашки женские блузки женские рубашкиУникальность - 100% по текст .руСЕО анализ по Адвего - до 2% ключевые ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для крупного проекта требуется штат журналистов для написания материалов в путеводитель по России и на спортивные тематики. Требуется опыт в подготовке маршрутов по городу, а также опыт в написании интервью. Работа срочная.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайт на тему нашего курса, вот адрес сайта http://ethereumworks.com/ Главная мысль должна быть: В наше время главной валютой являются знания, и самым выгодным вложением является вложение в образование. В настоящее время на передний ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад