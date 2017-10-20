Нужно 150 статей на сайт о подарках

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  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок451 просмотр

Здравствуйте, друзья! 

Нужен хороший, ответственный и трудолюбивый копирайтер для написания статей на ресурс о подарках. 

Плачу 50 руб за 1000 знаков. 

Своевременная оплата – 100%, по несколько штук. Статьи нужно писать размером 4000-10000 символов. Дальнейшие детали в личной переписке (указывайте скайп в заявке). Пример тз в приложенных файлах, тз однотипные. 

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
8 лет назад
nyaskory
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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