Требуется копирайтер на сайт медицинской тематики

Здравствуйте.

На ПОСТОЯННУЮ работу требуется хороший, ответственный копирайтер для написания статей на сайт посвященный здоровью.

В основном необходимо будет писать статьи по теме здоровья суставов. Очень часто нужно будет писать про народные методы их лечения.

Объем работы: 7-10 статей в неделю размером 5–10 тыс. символов без пробелов (объем работы напрямую зависит от вас, сколько сможете писать, столько статей и отправим).

Цена за 1000 знаков без пробелов - не более 40-50 руб.

Требования к исполнителю:

1. Очень желательно чтобы у вас было медицинское образование или вы хотя бы хорошо разбирались в теме здоровья;

2. Грамотность;

3. Ваши тексты должны быть читабельные и интересные. Не нужно "лить воду";

4. Большое желание работать, выполнение работы в поставленные сроки.

Присылайте, пожалуйста, свои заявки и расценки. Исполнителю отправим ТЗ для статей.