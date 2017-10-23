Здравствуйте, уважаемые кандидаты! Нужен копирайтер для интернет магазина. Объем большой (4000 карточек товаров) (детали и ТЗ в личной переписке). Тема: мебель для дома (диваны, столы, сейфы, кресла, полки,кухни, вытяжки, шкафы, посуда и прочее.........) ...
Требуется копирайтер на сайт медицинской тематики
Здравствуйте.
На ПОСТОЯННУЮ работу требуется хороший, ответственный копирайтер для написания статей на сайт посвященный здоровью.
В основном необходимо будет писать статьи по теме здоровья суставов. Очень часто нужно будет писать про народные методы их лечения.
Объем работы: 7-10 статей в неделю размером 5–10 тыс. символов без пробелов (объем работы напрямую зависит от вас, сколько сможете писать, столько статей и отправим).
Цена за 1000 знаков без пробелов - не более 40-50 руб.
Требования к исполнителю:
1. Очень желательно чтобы у вас было медицинское образование или вы хотя бы хорошо разбирались в теме здоровья;
2. Грамотность;
3. Ваши тексты должны быть читабельные и интересные. Не нужно "лить воду";
4. Большое желание работать, выполнение работы в поставленные сроки.
Присылайте, пожалуйста, свои заявки и расценки. Исполнителю отправим ТЗ для статей.
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