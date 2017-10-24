Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Нужно написать несколько статей, тема - финансы, блокчейн. Расценки $1/1000 симв., за дополнительные процессы - доплата, за хорошее качество - премия и повышение расценок. Одно из обязательных требований - соблюдение оговоренных сроков, ...
Необходимо написать статьи на тему МАЙНИНГА, КРИПТОВАЛЮТ
Необходимо написать несколько статей для официального сайта компании на тему МАЙНИНГА, КРИПТОВАЛЮТ и т.д. Темы статей предоставим.
Заявки фрилансеров
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