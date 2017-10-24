Написать статью о платформе ethereum

Здравствуйте.

Нужно написать статью о платформе euthereum и проекте на ней. В формате статьи для журнала.

Примерно 10 тысяч символов.

От вас требуется разбираться в теме блокчейна, финтеха, криптовалют и т.д. Чем лучше разбираетесь - тем больше готов платить вам.

P.S. Присылайте примеры работ или расскажите о своём опыте. "Сделаю", "+" и прочие даже не будут рассматриваться.