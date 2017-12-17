Нужен копирайт-рерайт (вейп тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок277 просмотров

Добрый день Ув. Фрилансеры! 

Нужно написать несколько обзорных статей на сайт - http://vapeking.com.ua/ 

Не обязательно чтоб это был чистый копирайт.

Достаточно чтоб информация соответствовала действительности.

Ну и главное конечно же уникальность.

Ключевые слова дам, темы для написания статей дам.

Спасибо! Жду заявок! ))

Написание статей
7 лет назад
vebAction
Олег 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$3
3 дня
Спасибо! Нам понравилось. Вполне хорошее качество за такую цену
Сотрудничали по предоплате, заказчик всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад