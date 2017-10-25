Небольшой текст для лендинга

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Закрыт10 заявок149 просмотров

Добрый день!

Нужен короткий (на 1.5 т.зн) описательный текст для лендинга с 3-4 однотипными ключами.

8 лет назад
Good-luck
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров