Добрый день Ув. Фрилансеры! Нужно написать несколько обзорных статей на сайт - http://vapeking.com.ua/ Не обязательно чтоб это был чистый копирайт. Достаточно чтоб информация соответствовала действительности. Ну и главное конечно же ...
Написать 4 статьи
Темы: кулеры для воды, проведение интернета в офис, лазерная медицина, внутриматочные спирали.
Объем: 2к+
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