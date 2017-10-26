Тексты по стоматологии (стоматологические инструменты)

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Закрыт9 заявок232 просмотра

Необходимо написать тексты к категориям на инструмент стоматологический на следующие тематики:

Хирургия

   Апикальные элеваторы

   Закрытый синуслифтинг

   Иглодержатели

   Иглодержатели Castroviejo

   Кюреты хирургические

   Лезвия для скальпеля

   Люксаторы

   Щипцы для удаления зубов

Микрохирургия

   Иглодержатели для микрохирургии

   Лезвия для скальпелей

   Ножницы для микрохирургии

   Пинцеты для микрохирургии

Пародонтология

   Кюреты Грейси

Шовный материал стоматологический

Ортодонтия

   Кусачки 

   Щипцы ортодонтические

Требования для текстов:

лист А4 13 шрифтом.

Уникальность 95-100%

Прошу  написать стоимость и сроки за все тексты

8 лет назад
sufflamen1985
Вадим 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров