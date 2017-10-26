Требуется написать 6 статей (~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal!
Тексты по стоматологии (стоматологические инструменты)
Необходимо написать тексты к категориям на инструмент стоматологический на следующие тематики:
Хирургия
Апикальные элеваторы
Закрытый синуслифтинг
Иглодержатели
Иглодержатели Castroviejo
Кюреты хирургические
Лезвия для скальпеля
Люксаторы
Щипцы для удаления зубов
Микрохирургия
Иглодержатели для микрохирургии
Лезвия для скальпелей
Ножницы для микрохирургии
Пинцеты для микрохирургии
Пародонтология
Кюреты Грейси
Шовный материал стоматологический
Ортодонтия
Кусачки
Щипцы ортодонтические
Требования для текстов:
лист А4 13 шрифтом.
Уникальность 95-100%
Прошу написать стоимость и сроки за все тексты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужен копирайтер для описания карточек товаров (7шт), объем 1000 збп, описание 2х компаний объемом 1000 и 2000 збп. Описывать карточки товаров нужно в админке, cms Simpla, ключевые слова дам. Указывайте цены и ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Чтобы копирайтер смог написать качественные статьи по ИТ-тематике, нужно письменно ответить на вопросы по каждой теме: Темы: 1) Монтаж СКС 2) DaaS 3) Виртуальный ЦОД Список вопросов: ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $12
Темы: кулеры для воды, проведение интернета в офис, лазерная медицина, внутриматочные спирали. Объем: 2к+Завершен7 лет назад
Написать несколько текстов на сайт, от описания препаратов и их сравнения до описания болезней. Предпочтение английскому США.Завершен7 лет назад
- $18
Есть сайт, нужны seo статьи на 9 тыс. символов. Подробнее в ЛС.Завершен7 лет назад
Нужен копирайтер для описания товаров в интернет магазине велосипедов. Количество товаров 100 шт. Есть шаблон текста по которому нужно будет писать. Требования к тексту: Количество символов – от 1500 до ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен автор на написания инструкции по карточкам лукойл, газпром, роснефть, shell. Оплачиваю 75 рублей/ 1000 без пробелов со своими скриншотами.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен короткий (на 1.5 т.зн) описательный текст для лендинга с 3-4 однотипными ключами.Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна хорошая статья для сайта. Сайт занимается привлечением клиентов для доставки товаров из allegro.pl Сейчас необходимо написать 1 статью: 1) Покупка за границей с доставкой. Стиль написания статьи должен гармонично вливаться ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад