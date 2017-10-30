Добрый день Ув. Фрилансеры! Нужно написать несколько обзорных статей на сайт - http://vapeking.com.ua/ Не обязательно чтоб это был чистый копирайт. Достаточно чтоб информация соответствовала действительности. Ну и главное конечно же ...
Несколько статей для сайта юридической практики
Требуется написать 6 статей (~350 слов) для адвокатского блога по определенным ключевикам. Дайте свои цены. Оплата только через рабочий PayPal!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, нужен копирайтер для описания карточек товаров (7шт), объем 1000 збп, описание 2х компаний объемом 1000 и 2000 збп. Описывать карточки товаров нужно в админке, cms Simpla, ключевые слова дам. Указывайте цены и ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Чтобы копирайтер смог написать качественные статьи по ИТ-тематике, нужно письменно ответить на вопросы по каждой теме: Темы: 1) Монтаж СКС 2) DaaS 3) Виртуальный ЦОД Список вопросов: ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $12
Темы: кулеры для воды, проведение интернета в офис, лазерная медицина, внутриматочные спирали. Объем: 2к+Завершен7 лет назад
Написать несколько текстов на сайт, от описания препаратов и их сравнения до описания болезней. Предпочтение английскому США.Завершен7 лет назад
- $18
Есть сайт, нужны seo статьи на 9 тыс. символов. Подробнее в ЛС.Завершен7 лет назад
Нужен копирайтер для описания товаров в интернет магазине велосипедов. Количество товаров 100 шт. Есть шаблон текста по которому нужно будет писать. Требования к тексту: Количество символов – от 1500 до ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен автор на написания инструкции по карточкам лукойл, газпром, роснефть, shell. Оплачиваю 75 рублей/ 1000 без пробелов со своими скриншотами.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен короткий (на 1.5 т.зн) описательный текст для лендинга с 3-4 однотипными ключами.Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна хорошая статья для сайта. Сайт занимается привлечением клиентов для доставки товаров из allegro.pl Сейчас необходимо написать 1 статью: 1) Покупка за границей с доставкой. Стиль написания статьи должен гармонично вливаться ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад